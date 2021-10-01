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Ev ve işyerini cephaneliğe dönüştürmüşler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ev ve işyerini cephaneliğe dönüştürmüşler

Denizli'de jandarma ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.

Denizli'de jandarma ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Bir ev ve işyerine düzenlenen operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatlar cephaneliği andırdı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bekilli ilçesinde silah kaçakçılığı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Kısa süreli fiziki ve teknik takibin ardından ilçede bir ev ve işyerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ev ev işyerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve 160 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Mini bir cephaneliği andıran silah ve mühimmatlara el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlam başlatıldı. - DENİZLİ

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