Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı

AA, Selahattin Özbozkurt - Güncel
 - Güncelleme:
Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı

Adana, Mersin ve Konya'da, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

MERSİN (AA) - Adana, Mersin ve Konya'da, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 3 ilde ev ve iş yerlerinden gerçekleştirilen hırsızlık olaylarıyla ilgili 8 şüphelinin kimliklerini ve adreslerini belirledi.

Adana'da farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda, enerji nakil kabloları da çaldıkları iddia edilen 8 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 4 tabanca, pompalı tüfek, 2 pala ve çalıntı malzemeler bulundu.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Jandarma, Mersin, Konya, Adana, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title