Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı - Haberler
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Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, ev ve iş yerlerinden yaklaşık 3 milyon lira değerinde eşya çaldığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, ev ve iş yerlerinden yaklaşık 3 milyon lira değerinde eşya çaldığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 17-25 Ekim'de farklı adreslerde gerçekleşen hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma yürüttü.

Yapılan araştırmada, hırsızlıkların 4 şüpheli tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüphelilerin, girdikleri adreslerde bilgisayar gibi değerli eşya alarak, kaçtıkları anlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Yaklaşık 3 milyon lira değerinde eşya çaldıkları belirlenen şüphelileri tespit eden polis, Satılmış Ü. (25), Musa Ö. (19), Şafak S. (22) ve Murat K.'yi (32) eş zamanlı baskınlarla yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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