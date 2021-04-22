Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Mart ile 16 Nisan arasında Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 3 ev ile 1 iş yerinden kapı ve pencerelerin zorlanarak girilmesi sonucu 2 tablet, 7 cep telefonu, 2 altın yüzük ve bileklik, kol saati ve 20 bin lira değerinde muhtelif eşya çalınması olayına ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, 19 Nisan'da şüpheli K.T'yi Avcılar'daki evinde yakaladı.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin bir evin penceresini zorlayarak içeriye girmeye çalıştığı anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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