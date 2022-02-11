Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan kadın hırsızlıklar tutuklandı - Haberler
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Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan kadın hırsızlıklar tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan kadın hırsızlıklar tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kadın, mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kadın, mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son zamanlarda meydana gelen ikametten hırsızlık ve iş yerinden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. S.Y. (40), L.K. (30), F.G. (25), B.Y. (23), S.F. (20) Ü.G. (54) ve S.Y. 'nin (28) gerçekleşen 4 farklı hırsızlık olayında iş yerinden bin 500 TL değerinde gıda malzemesi hırsızlığı ve 3 farklı ikametten 273 bin TL'lik ziynet eşyası ve silah hırsızlığına karıştığını tespit eden ekipler, operasyon düzenlendi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanırken, yapılan incelemede Ü.G.'nin 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen S.Y., S.Y., L.K., F.G. ve B.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan kadın hırsızlıklar tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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