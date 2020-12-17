Son dakika haberi | Nizip'te ev ve iş yeri hırsızlığı: 5 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi | Nizip'te ev ve iş yeri hırsızlığı: 5 şüpheli yakalandı

17.12.2020 10:00 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:35

Son dakika haberi... Nizip'te ev ve iş yeri hırsızlığı: 5 şüpheli yakalandı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 iş yeri ve 1 evi soyan 5 hırsızı güvenlik kamera görüntülerinden tespit ederek yakaladı.

Nizip'te ev ve iş yeri hırsızlığı: 5 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP - Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 iş yeri ve 1 evi soyan 5 hırsızı güvenlik kamera görüntülerinden tespit ederek yakaladı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri 3 işyeri ve 1 evde gerçekleşen hırsızlığı güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek aydınlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden zanlıların kimliğini tespit eden ekipler, çok sayıda suç kaydı bulunan H.A, F.Z, A.K, M.T, ve A.Y. isimli 5 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 şüpheli Nizip Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlıların hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken hırsızların görüntülerdeki rahat tavırları dikkat çekti.

Son dakika haberi | Nizip'te ev ve iş yeri hırsızlığı: 5 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi | Nizip'te ev ve iş yeri hırsızlığı: 5 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi | Nizip'te ev ve iş yeri hırsızlığı: 5 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi | Nizip'te ev ve iş yeri hırsızlığı: 5 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi | Nizip'te ev ve iş yeri hırsızlığı: 5 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi | Nizip'te ev ve iş yeri hırsızlığı: 5 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi | Nizip'te ev ve iş yeri hırsızlığı: 5 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi | Nizip'te ev ve iş yeri hırsızlığı: 5 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN

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