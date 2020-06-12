Ev ve iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında Osmaniye'de ev, iş yeri ve apartman deposundan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı cezaevine gönderildi, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye'de ev, iş yeri ve apartman deposundan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı cezaevine gönderildi, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ocak ve mayıs aylarında evden televizyon, iş yeri deposundan 18'er kilogramlık paketlerde 21 zeytinyağı ve apartman deposundan klima ile bisiklet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının 13 hırsızlıktan kaydı bulunan Ş.Ö. (29) olduğunu tespit eden ekipler, adresini belirledikleri şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Ş.Ö, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlının, zeytinyağı ve televizyon çalma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kaynak: AA