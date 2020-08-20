Ev ve ahırlara metreler kala söndürüldü
Milas'ta tarlada başlayan yangın, ikametgahlara metreler kala söndürüldü.
20.08.2020 18:52 | Son Güncelleme: 20.08.2020 19:45
Milas'ta tarlada başlayan yangın, ikametgahlara metreler kala söndürüldü.
Milas'ın Ulaş Mahallesi'nde Zıvtalan Mevkiinde tarla yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü Ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın ikametgahlar ve hayvan ahırlarına metreler kala söndürülebildi. - MUĞLA
Kaynak: İHA