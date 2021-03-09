Ev uyuşturucu tarlası çıktı
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Ev uyuşturucu tarlası çıktı

09.03.2021 15:26 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:30
Ev uyuşturucu tarlası çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde narkotik polisi, kenevir üretim tesisi haline getirilen eve baskın yaparken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde narkotik polisi, kenevir üretim tesisi haline getirilen eve baskın yaparken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yürüttükleri saha çalışmalarında S.A.D ve E.M.D. isimli şahısların ikametinde uyuşturucu madde ürettiği yönünde bilgi aldı. Eve baskın yapan narkotik polisi, 25 kök (5815 gram) hint keneviri bitkisi, yaklaşık 50 gram esrar, kenevir bitkisi yetişmek için kullanılan 5 adet bitki besini, 2 adet ışıklandırma sistemi, 1 adet nem ve ısı ölçer ile 2 adet regülatör ele geçirdi.

İki şahsın gözaltına alındığı ve emniyette işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - MUĞLA

Ev uyuşturucu tarlası çıktı
Ev uyuşturucu tarlası çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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