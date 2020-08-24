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Ev temizliğinin yeni yardımcıları robot süpürgelere ilgi giderek artıyor

Yoğun hayat temposunda temizliğe ayrılan zamanı kısaltmak isteyenlerin yanı sıra evcil hayvan sahipleri ve alerjik reaksiyonları olanların sıklıkla tercih ettiği robot süpürgelere ilgi geçen ay pandeminin başladığı mart ayına oranla yüzde 25 arttı.

Ev temizliğinin yeni yardımcıları robot süpürgelere ilgi giderek artıyor
24.08.2020 10:59 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:03

Yoğun hayat temposunda temizliğe ayrılan zamanı kısaltmak isteyenlerin yanı sıra evcil hayvan sahipleri ve alerjik reaksiyonları olanların sıklıkla tercih ettiği robot süpürgelere ilgi geçen ay pandeminin başladığı mart ayına oranla yüzde 25 arttı.

Sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, ayda 62,7 milyon kullanıcıya hizmet veren platformda, son 6 ayda en çok ilan veren ilk 5 iller İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa olurken en çok ilan kapatan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Düzce oldu.

Platform verilerine göre, temizliğe ayrılan zamanı kısaltmak isteyenlerin yanı sıra evcil hayvan sahipleri ve alerjik reaksiyonları olanların sıklıkla tercih ettiği robot süpürgelere ilgi geçen ay pandeminin başladığı mart ayına oranla yüzde 25 arttı. Son bir yıl içerisinde "robot süpürge" kelimesiyle yapılan aramalar ise yüzde 306,2 arttı.

Robot süpürgeler sahip oldukları yüksek verimli partikül emilim filtreleriyle partikül maddeleri emerek sağlıklı bir ortam vaat ediyor ve toz, polen, yün parçacıkları gibi alerjenler de ortamdan hızlı ve kolay bir şekilde uzaklaştırılıyor. Robot süpürgeler sensörleri sayesinde ev içerisinde haritalama yapabiliyor ve belirli aralıklarla sürekli çalışıyor, otomatik olarak şarj istasyonuna dönerek kendini şarj ederek temizliğe ara vermeden devam edebiliyor. Bu özellikleriyle kullanıcılar evde olmadıkları zaman diliminde uzaktan bile evlerini kolayca temizleyebiliyor. Kullanıcıların robot süpürge satın alırken kullanım alanına (halı yoğun zemin, parke, fayans) ve beklentilerine (yoğun emiş gücü ihtiyacı) uygun özelliğe sahip olmasına dikkat etmesi öneriliyor.

Kaynak: AA

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