Ev Temizliğini Yapamayan Kadına Belediye Destek Oldu

Gaziantep'te yaklaşık 10 yıldır yalnız yaşayan ve evini temizleyemeyen 78 yaşındaki kadının evi, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 10 yıldır tek başına yaşadığı öğrenilen 78 yaşındaki Sultan Aksu'nun evinden kötü koku gelmesinden oluşan şikayetiler üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, durumu Büyükşehir Belediyesi Evde Yaşam Destek Birimine bildirdi.

Aksu'yu ziyaret eden Evde Yaşam Destek Birimi ekipleri yaşlı kadının evindeki çöp niteliğindeki malzemeleri tahliye etti.

Evin alçı ve boya işlerini yapan, ilaçlayıp temizleyen ekip, Aksu için yeni yatak, yorgan, halı, perde de temin ederek evi teşrif etti.