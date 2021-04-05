Ev temizliğine gitti, 200 bin liralık mücevher çaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ev temizliğine gitti, 200 bin liralık mücevher çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ev temizliğine gitti, 200 bin liralık mücevher çaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gündelik temizlikçi olarak çalışan kadın, temizlik yaptığı evden çaldığı değerli eşyalar dudak uçuklattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gündelik temizlikçi olarak çalışan kadın, temizlik yaptığı evden çaldığı değerli eşyalar dudak uçuklattı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'un Çiftlik Mahallesinde Ş.Y. isimli şahıs "evinden değeri yaklaşık 200 bin TL olan 2 adet pırlanta kol saati, 2 adet altın kolye, 1 adet pırlanta yüzük, 2 çift altın küpe ve 1 adet elmas kolyesinin çalındığını Jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine Bodrum Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) harekete geçti. Evinde incelemeler yapan ve eve giren çıkanları takip eden ekipler eve temizliğe gelen Z.S'yi takibe aldı. Temizlikçinin eşyaları çaldığını tespit eden jandarma ekipleri Z.S'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan arama çalışmalarından tüm değerli eşyaları ele geçiren jandarma ekipleri Z.S.'yi ise gözaltına alarak adli işlem başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Esra Erol Cansu Dere Hazal Kaya İbrahim Çelikkol
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Düğün Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ev temizliğine gitti, 200 bin liralık mücevher çaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 12:31:38. #1.14#
title