Ev tekstilinin şampiyon tasarımcıları belli oldu

17.11.2019 02:18 | Son Güncelleme: 17.11.2019 02:18

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) düzenlediği Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması'nda birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye ise 5 bin TL ödül verildi. Ticaret Bakanlığı'nın uygun gördüğü yarışmacılar yurt dışında iki yıl eğitim görecek.