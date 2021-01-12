Ev tekstili sektörünün sanal fuarı Virtual Hometex Turkey başladı

Ev tekstili sektörünün ilk sanal fuarı olarak gösterilen Virtual Hometex Turkey, çevrim içi olarak kapılarını açtı.

Ticaret Bakanlığının desteğiyle Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ile Denizli Sanayi Odası (DSO) tarafından Messe Frankfurt firması paydaşlığında organize edilen "Virtual Hometex Turkey" fuarının açılışı nedeniyle çevrim içi oturum düzenlendi.

Programa katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, tekstil konfeksiyon gibi aslında dokunarak alınan ürünler için sanal fuar düzenlenmesinin çok güzel bir gelişme olduğunu söyledi.

Salgının etkisiyle pazar araştırma çalışmalarının dijital ortamda devam ettiğini, bu süreçte 9 sanal fuar düzenlediklerini belirten Turagay, şöyle konuştu:

"Dijital dönüşümü biz ihracat sektörü olarak, devlet sektörü olarak hızla benimsedik. Eskiden sanal fuar diye bir şeyin yapılması, tekstil konfeksiyon gibi aslında dokunarak aldığınız ve hissetmek istediğiniz ürünler için söz konusu bile olamazdı. 88 yerli firmanın katılımıyla bu fuarı gerçekleştiriyor olmamız gerçekten çok güzel. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Tekstil konfeksiyon bizim her zaman göz bebeğimiz. Bugün 28-30 milyar dolarlık bir ihracata ulaştık. Önemi azalmıyor, tekstil ve hazır giyim, insanoğlu var olduğu sürece yaşamaya devam edecek ama katma değeri yüksek ürünlere geçmemiz lazım."

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu da salgınla birlikte geleneksel pazarlama yöntemlerinde de değişiklikler yaşandığını dile getirerek, 17 Ocak'a kadar sürecek fuara farklı illerden 88 firmanın katıldığını, 48 ülkeden 820 ziyaretçi kaydının bulunduğunu bildirdi.

Memişoğlu, "Umuyorum ki bunu binin üzerine çıkaracağız. 6 günlük bir fuar bu ama 60 gün daha platformu açık tutarak 66 günlük bir fuar gibi düşünebiliriz. Bu fuarı dünyadaki ev tekstili fuarcılığının lider kuruluşu olan Messe Fuarcılık ile beraber yapıyoruz. Denizli Sanayi Odası ile bu fuar üzerinde 6 aydır çalışıyoruz. İnşallah ev tekstiline, ülkemize, ilimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

DSO Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu da ev tekstili sektörünün kent için çok önemli olduğunu, fuarda üretici firmaların önemli bağlantılar yapmasını ve bunun ülke ihracat rakamlarına yansımasını beklediklerini söyledi.

Açılış oturumunu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle ve iş dünyası meslek örgütlerinden temsilciler de izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu