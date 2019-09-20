Ev tekstili Rusya pazarındaki eski gücüne yeniden kavuşuyor

20.09.2019 13:55

Türk ev ve mekan tekstili sektörü, gözde pazarlarının başında gelen Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan Heimtextil Russia 2019 Fuarı'nı başarıyla tamamladı. Türk firmalar dünyanın önde gelen alıcıları ile Rusya Federasyonu ve çevresindeki cumhuriyetlerden alıcılarla bir araya geldi.