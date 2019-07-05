'Ev tekstili 5.5 milyar dolarlık ihracat yapacak'
TETSİAD Başkan Adayı Şerafettin Demir, hem 5 milyar dolarlık ihracatı artırmak hem de 2 milyar dolarlık ithalatın da önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.
TETSİAD Başkan Adayı Şerafettin Demir, hem 5 milyar dolarlık ihracatı artırmak hem de 2 milyar dolarlık ithalatın da önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com
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