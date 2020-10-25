Ev, taziye ve geçmiş olsun ziyaretleri yasaklandı
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Ev, taziye ve geçmiş olsun ziyaretleri yasaklandı

25.10.2020 20:42 | Son Güncelleme: 25.10.2020 20:46
Ev, taziye ve geçmiş olsun ziyaretleri yasaklandı

Bilecik'in Gölpazarı İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararlarınca vatandaşların birbirlerine ev ziyareti, taziye ve geçmiş olsun ziyareti yapmaları ile maske takmaksızın ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın toplu olarak bir arada bulunmaları yasaklandı.

Bilecik'in Gölpazarı İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararlarınca vatandaşların birbirlerine ev ziyareti, taziye ve geçmiş olsun ziyareti yapmaları ile maske takmaksızın ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın toplu olarak bir arada bulunmaları yasaklandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 24'üncü maddesi gereğince Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Gölpazarı Kaymakam Efecan Şahin başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Gölpazarı ilçesi mülki sınırları içerisinde vatandaşlarımızın birbirlerine ev ziyareti yapmaları, taziye ve geçmiş olsun ziyareti yapmaları ile maske takmaksızın ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın toplu olarak bir arada bulunmaları İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yasaklanmıştır. Yer alan kararlara uymayanlar veya kararlara mukavemet edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282 ve 284'inci ve 5326 sayılı kabahatler kanununun 32'nci maddesi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Diğer Disiplin Mevzuatı hükümlerine göre gerekli adli-idari işlemlerin yapılmasına, bu kararların gereği yapılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesine karar verilmiştir" denildi. - BİLECİK

Ev, taziye ve geçmiş olsun ziyaretleri yasaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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