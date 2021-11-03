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Ev sakini duş alırken çıkan yangın ucuz atlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ev sakini duş alırken çıkan yangın ucuz atlatıldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Cevizlidere Caddesi 1126. Sokak'ta bir apartman dairesinde yangın çıktı. Duş yaptığı sırada yanık kablo kokusunu hissederek dışarı çıkan ev sakini, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Yangın mağduruna mahalle sakinleri kıyafet verirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

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