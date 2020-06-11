Ev sahiplerinin sopalarla dövdüğü engelli Sercan, yardım bekliyor (2) SERBEST BIRAKILDILAREdirne'nin Keşan ilçesinde, kalp yetmezliği ve epilepsi hastalığı bulunan zihinsel engelli Sercan Dağdeviren'i dövdükleri iddiasıyla polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan ev sahipleri A.O.K., R.Y. ve T.Ü.

SERBEST BIRAKILDILAR Edirne'nin Keşan ilçesinde, kalp yetmezliği ve epilepsi hastalığı bulunan zihinsel engelli Sercan Dağdeviren'i dövdükleri iddiasıyla polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan ev sahipleri A.O.K., R.Y. ve T.Ü., sevk edildiği adliyede savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA