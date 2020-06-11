Ev sahiplerinin sopalarla dövdüğü engelli Sercan, yardım bekliyor (2)
SERBEST BIRAKILDILAREdirne'nin Keşan ilçesinde, kalp yetmezliği ve epilepsi hastalığı bulunan zihinsel engelli Sercan Dağdeviren'i dövdükleri iddiasıyla polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan ev sahipleri A.O.K., R.Y. ve T.Ü.
11.06.2020 15:56 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:42
SERBEST BIRAKILDILAR
Edirne'nin Keşan ilçesinde, kalp yetmezliği ve epilepsi hastalığı bulunan zihinsel engelli Sercan Dağdeviren'i dövdükleri iddiasıyla polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan ev sahipleri A.O.K., R.Y. ve T.Ü., sevk edildiği adliyede savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA