Ev sahiplerinin sopalarla dövdüğü engelli Sercan, yardım bekliyor
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Ev sahiplerinin sopalarla dövdüğü engelli Sercan, yardım bekliyor

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kalp yetmezliği ve epilepsi hastalığı bulunan zihinsel engelli Sercan Dağdeviren (33), evi boşaltmasını isteyen ev sahipleri tarafından, çıkan tartışmada sopalarla dövüldü.

Ev sahiplerinin sopalarla dövdüğü engelli Sercan, yardım bekliyor
11.06.2020 14:58 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:13

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kalp yetmezliği ve epilepsi hastalığı bulunan zihinsel engelli Sercan Dağdeviren (33), evi boşaltmasını isteyen ev sahipleri tarafından, çıkan tartışmada sopalarla dövüldü. Şüpheliler gözaltına alınırken, tedavisinin ardından taburcu edilen Dağdeviren, zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, yetkililerden yardım beklediğini kaydetti.

Olay, salı günü Aşağı Zaferiye Mahallesi Alınteri Sokak'ta meydana geldi. Annesi geçen yıl yaşamını yitiren ve babasının da ilgilenmediği iddia edilen, kalp yetmezliği ve epilepsi hastası olan yüzde 53 zihinsel engelli Sercan Dağdeviren'in yaşadığı elektriği kesik tek katlı ev ve bahçesinin geçen hafta satışı yapıldı. Evin yeni sahipleri A.O.K., R.Y. ve T.Ü., maddi imkansızlık nedeniyle kirasını ödeyemediği evden çıkması için Dağdeviren ile konuşmaya gitti. Bu sırada Sercan Dağdeviren ile bu kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Dağdeviren, yeni ev sahipleri tarafından sopalarla dövüldü. Sercan Dağdeviren, başına aldığı darbelerle kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dağdeviren, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 3 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Sercan Dağdeviren, hastanedeki tedavisinin ardından dün taburcu edildi.'DEVLETİM BANA YARDIMCI OLSUN'Sercan Dağdeviren, yeni ev sahiplerinin kendisini çıkartmaya çalıştıklarını, ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle yeni ev bulamadığını belirterek, "Ben ne kadar anlatmaya çalıştıysam da beni dinlemediler. Sopalarla başıma, yüzüme, koluma ve bacaklarıma vurdular. Ben hakkımı aramak istiyorum. Gereken neyse yapılsın bu zalimlere. Bu zulmü yapanlara gereken ceza verilsin. Yardım istiyorum. Devletim bana yardımcı olsun ki bu zulmü yapanlar cezasını bulsun. Ben kimsesizim. Annem öleli 1 sene oldu. Babam da dahil ne arayan ne de soran var. 10 yıl önce kalp ameliyatı geçirdim. 6-7 senedir de epilepsi hastalığıyla mücadele ediyorum. Devletimden yardım istiyorum. İş konusunda da kalacak yer konusunda da yardımcı olunmasını istiyorum. En azından bu acımasız insanlardan kurtulurum. Şu an korku içindeyim. Acaba biri gelip bana bir şey yapar mı diye korkuyorum" dedi.

Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesinin beklendiği belirtildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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