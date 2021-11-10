'Ev sahipleri kiracılara mobbing uyguluyor'

ADANA Emlakçılar Odası Başkanı Ülkü Uçar, son dönemde kira fiyatlarında yaşanan artışla birlikte ev sahiplerinin kiralara yüzde 100 zam istediğini, kabul etmeyen mevcut kiracıya ise mobbing uyguladıklarını belirtti. Ev sahibinin Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre belirlenen yüzde 14'lük üst limiti aşamayacağına dikkat çeken Uçar, 'Şehir dışından oğlum gelecek' bahanesinin de eskide kaldığını, artık bu durumun kanıtlanmak zorunda olduğunu bildirdi.

Kentte pandemi nedeniyle emlak sektörü bir dönem durgunluk yaşarken, konut yetersizliği ve üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla kiralık ev fiyatları kısa sürede 2 katı oranında arttı. Adana Emlakçılar Odası Başkanı Ülkü Uçar, kiralıklarda yaşanan hareketlenmeyle ev sahiplerinin sözleşmesi dolan mevcut kiracılardan yüzde 100'e varan kira bedeli istediklerini, zamansız bir şekilde evden çıkarmaya çalıştığını ya da bahaneler sunduklarını belirtti. Bu gibi durumların kiracı üzerinde mobbing etkisi yarattığını ifade eden Uçar, kiracıların haklarından da bahsetti.

Ev sahiplerinin kiracıyı keyfi olarak çıkaramayacağının altını çizen Uçar, kira fiyatlarında yaşanan problemlerde iki tarafın da mağdur olmaması için ev sahibiyle kiracıyı anlaşma yoluna gitmeleri konusunda uyardıklarını da sözlerine ekledi.