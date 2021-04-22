Sahipleri evdeyken bahçeden hırsızlık yapanlar yakalandı
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Sahipleri evdeyken bahçeden hırsızlık yapanlar yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, jandarmanın evin bahçesinden yapılan hırsızlığa yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi, gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, jandarmanın evin bahçesinden yapılan hırsızlığa yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin, ev sahipleri evde olduğu sırada bahçedeki motosikleti, kamyonet koltuğunu ve bahçe kapısını çaldıkları ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukkale ilçesindeki evden motosiklet, demir bahçe kapısı ve kamyonet koltuğu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemede şüphelilerin Y.A. (38) ve A.B. (42) olduğu belirlendi. Adreslerine düzenlenen operasyonla Y.A. ve A.B. gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren jandarma, çalıntı eşyaları sattığı belirlenen M.G. ve E.Y.'yi de yakaladı. Y.A. ve A.B.'nın ise ev sahipleri içeride olduğu sırada, bahçede bulunan motosikleti, kamyonetin koltuğunu ve bahçe kapısını çaldıkları ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ İÇİNDEKİ ÇAMAŞIRLARLA ÇALMIŞ 

Şüphelilerden Y.A.'nın da 23 Eylül 2019'da Sarayköy ilçesinde iş yerinden yalıtım malzemesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınıp, serbest kaldıktan 20 dakika sonra akaryakıt istasyonundan motosiklet hırsızlığına karıştığı gerekçesiyle yakalandığı ortaya çıktı. Tutuksuz yargılanan Y.A.'nın geçen yıl 10 Haziran'da da Honaz ilçesinde, çamaşır makinesini içindeki kıyafetlerle çaldığı iddiasıyla gözaltına alındığı belirlendi.


Sahipleri evdeyken bahçeden hırsızlık yapanlar yakalandı
Sahipleri evdeyken bahçeden hırsızlık yapanlar yakalandı
Sahipleri evdeyken bahçeden hırsızlık yapanlar yakalandı
Sahipleri evdeyken bahçeden hırsızlık yapanlar yakalandı
Sahipleri evdeyken bahçeden hırsızlık yapanlar yakalandı
Sahipleri evdeyken bahçeden hırsızlık yapanlar yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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