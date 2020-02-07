Ev sahibinin yakaladığı hırsız, tutuklandı
Haberler » Güncel » Ev sahibinin yakaladığı hırsız, tutuklandı - Haber

Ev sahibinin yakaladığı hırsız, tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, televizyon çaldığı evin sahibi tarafından yakalanıp, polise teslim edilen ve emniyetteki sorgusunda camiden de 6 musluk çaldığını itiraf eden E.G. (17), mahkemece tutuklandı.

07.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:52
Ev sahibinin yakaladığı hırsız, tutuklandı

EDİRNE'nin ilçesinde, televizyon çaldığı evin sahibi tarafından yakalanıp, polise teslim edilen ve emniyetteki sorgusunda camiden de 6 musluk çaldığını itiraf eden E.G. (17), mahkemece tutuklandı.

Olay, Keşan'a bağlı Yeni Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan ve bir süre önce evinden televizyonu çalınan N.G., hırsızlık olayına karıştığını duyduğu E.G.'yi, Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi'nde yakalayarak, polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, E.G.'yi gözaltına aldı. E.G., emniyetteki ifadesinde televizyonun yanı sıra Yukarı Zaferiye Camii'ndeki abdesthaneden de 6 musluk çaldığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler