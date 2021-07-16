Ev sahibinin fark edip çığlık attığı hırsızlık şüphelini mahalle bekçileri yakaladı

OSMANİYE'de bir eve hırsızlık amacıyla giren S.D.C. (20), kendisini fark eden ev sahibi kadının çığlıklarını duyup gelen mahalle bekçileri tarafından yakalandı.