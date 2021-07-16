Ev sahibinin fark edip çığlık attığı hırsızlık şüphelini mahalle bekçileri yakaladı
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Ev sahibinin fark edip çığlık attığı hırsızlık şüphelini mahalle bekçileri yakaladı

Ev sahibinin fark edip çığlık attığı hırsızlık şüphelini mahalle bekçileri yakaladı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de bir eve hırsızlık amacıyla giren S.D.C. (20), kendisini fark eden ev sahibi kadının çığlıklarını duyup gelen mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

OSMANİYE'de bir eve hırsızlık amacıyla giren S.D.C. (20), kendisini fark eden ev sahibi kadının çığlıklarını duyup gelen mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Kurtuluş Mahallesi'nde gece saatlerinde evine hırsızlık amacıyla giden S.D.C.'yi fark eden kadın, çığlık attı. Bu sırada bölgede devriye görevi yapan mahalle bekçileri, çığlık seslerinin geldiği eve gitti. Ekipler, kaçmaya çalışan S.D.C.'yi yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D.C. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

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