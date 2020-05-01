Ev sahibinin elleri ile ayaklarını bağlayan gaspçılar yakalandı (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDIİzmir'in Torbalı ilçesinde, M.İ.'nin evine girip, ellerini ve ayaklarını bağlayarak, 7 bin 300 TL'sini, 2 cep telefonunu ve kredi kartlarını gasbeden ve polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden N.Y. ve C.Ç.