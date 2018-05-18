Ev Sahibini Darp Edip Ukrayna'dan 8 Bin Liraya Getirilen Köpeği Çaldılar

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kasklı bir kişi, 63 yaşındaki avukat Fahri Naci Özgür evde yalnız olduğu sırada kapıyı çaldı. Zanlı Özgür'e, bir ilaç firmasında çalışan oğlunun adını söyleyerek köpeğin aşı günü olduğunu, alıp veterinere götüreceğini söyledi.

YAŞLI ADAMI İTEREK İÇERİ GİRDİ

Kapının açılmasıyla saldırgan Özgür'ü itekledi. Eve giren zanlı, oturma odasındaki Fransız Buldoğu cinsi "Herkül" adlı Ukrayna'dan bin 500 dolara getirilen köpeği almak istedi. Ancak yaşlı adam engel olmak isteyince Özgür'ü tekrar iten şahıs, köpeği alıp kaçmaya başladı.

KÖPEK HIRSIZI ISIRDI AMA KURTULAMADI

Bu sırada köpek, zanlının elini ısırdı. Özgür ise, bağırarak komşularından yardım istedi. Kasklı saldırgan ise köpeğin elini ısırmasına rağmen köpeği çalıp evden uzaklaşarak, kendisini bekleyen motosiklete binip olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yere düşüp başını betona vuran Özgür'ün yardımına ise komşuları yetişti. Yerden kaldırılan Özgür, ilk olarak eşi Nilgün Özgür'ü, ardından polisi aradı. Hastanede fizik tedavi gören Nilgün Özgür ise olayı öğrenince hemen eve geldi. Kocasını gördüğünde köpeğin çalındığını öğrenen Özgür, uzun süre kendine gelemeyerek gözyaşlarını tutamadı.

OĞLUNUN ADINI VEREREK KAPIYI AÇTIRMIŞ

Panik halde evin içerisinde dolaşan Nilgün Özgür, "Oğlumun adını söyleyip, 'köpeği aşıya götüreceğiz' demişler. Kasklı saldırgan, itekleyip köpeği almış" diye ağladı. Fahri Naci Özgür ise zil çaldığını, kapıyı açtığında bir kişinin oğlunun ismini vererek köpeği aşıya götürmeye geldiğini söylediğini belirterek, "Bu arada köpek de kapıya doğru geldi adam hemen içeri girip köpeği almak istedi ben müdahale edince beni itti. Daha sonra köpeği aldı. Ben de köpeği tekrar almak isteyince beni bir kez daha itti ben düştüm. O da köpeği alıp kaçtı. Neye uğradığımı anlamadım. Böyle bir şey ilk kez başıma geliyor" dedi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri ise apartmanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Fahri Naci Özgür de, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ESKİ NİŞANLIDAN ŞÜPHELENDİLER

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan ilk soruşturmada Özgür ailesi köpeği çocuklarının eski nişanlısının sevgilisinin çalmış olabileceğini söyledi. Bunun üzerine eski sevgili ve arkadaşı gözaltına alındı ancak suçlamayı kabul etmeyen iki şahıs serbest kaldı.