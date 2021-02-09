Ev sahibinden, kadın kiracısına 'neden kirayı geciktirdin' dayağı
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Ev sahibinden, kadın kiracısına 'neden kirayı geciktirdin' dayağı

09.02.2021 00:40 | Son Güncelleme: 09.02.2021 00:45
Ev sahibinden, kadın kiracısına 'neden kirayı geciktirdin' dayağı

İZMİR'in Buca ilçesinde, iki çocuk annesi Senem Onat (43), iddiaya göre ev kirasını geciktirdiği için ev sahibi ve beraberindeki 6 kişi tarafından çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü.

İZMİR'in Buca ilçesinde, iki çocuk annesi Senem Onat (43), iddiaya göre ev kirasını geciktirdiği için ev sahibi ve beraberindeki 6 kişi tarafından çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü. saldırı anı ise site önünde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, 1 Şubat Pazartesi günü Buca Koop. Mahallesi  200/70 Sokak üzerinde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Organizasyon işi yapan Senem Onat, pandemiden dolayı işlerinin kötü gitmesi üzerine bir süredir ev kirasını ödeyemedi. Bunun üzerine ev sahibi M.Ç., kirayı ödeyemeyen Onat'a evden çıkmasını söyledi. Fakat Onat, kontratının Mart ayına kadar sürdüğünü belirterek evde kalmaya devam etti. Onat'ın evi boşaltmaması üzerine sinirlenen ev sahibi M.Ç., iddiaya göre 1 Şubat Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında Onat'ın önünü kesti ve hakaretlerde bulundu. Sözlü tartışma sırasında M.Ç., Onat'ı darp etti. Sol göğüs kafesinin üzerine darbe alan Onat, olayın ardından kendi imkanları ile Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne gitti. Burada tedavi olan Onat, tedavisinin ardından darp raporu alarak polise şikayette bulundu. 

3 SAAT ARAYLA İKİNCİ SALDIRIŞikayette bulunduktan sonra evine gelen Onat, aracını park etti ve evine gittiği sırada, bu kez ev sahibi M.Ç. ve beraberindeki 6 kişi önünü kesti. Onat'ın darp raporu aldığı ve şikayetçi olduğu gerekçesiyle M.Ç. ve yanındakiler Onat'a hakarette bulunup tehdit etti. Ardından M.Ç. ve yanındakiler Onat'a, çocuklarının gözü önünde saldırarak darp etti. Öfkeli grup, Onat'ı yerde sürükleyerek, dakikalarca bayılana kadar darbetti. Olayın ardından Onat yine kendi imkanlarıyla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastaneden bir kez daha darp raporu alan Onat ikinci kez M.Ç. ve beraberinde gelen 6 kişiden şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. soruşturma başlatan polis, saldırgan 7 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA Senem Onat'ın uğradığı saldırı anları sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İki çocuk annesi Onat'ın yaşadığı dehşet güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, saat 21.29 sıralarında 7 kişinin otopark önünü kestiği, daha sonra da Onat'ı uygulanan darp görüntüleri yer alıyor. 

 


Ev sahibinden, kadın kiracısına 'neden kirayı geciktirdin' dayağı
Ev sahibinden, kadın kiracısına 'neden kirayı geciktirdin' dayağı
Ev sahibinden, kadın kiracısına 'neden kirayı geciktirdin' dayağı
Ev sahibinden, kadın kiracısına 'neden kirayı geciktirdin' dayağı
Ev sahibinden, kadın kiracısına 'neden kirayı geciktirdin' dayağı
Ev sahibinden, kadın kiracısına 'neden kirayı geciktirdin' dayağı
Ev sahibinden, kadın kiracısına 'neden kirayı geciktirdin' dayağı
Ev sahibinden, kadın kiracısına 'neden kirayı geciktirdin' dayağı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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