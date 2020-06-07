Ev sahibi olmak için 'umut bekleyişi' sürüyor
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Ev sahibi olmak için 'umut bekleyişi' sürüyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Yunusemre Belediyesi ortaklığıyla yapılan 5 bin 500 konutluk projenin bin 500 konuttan oluşan 2.

Ev sahibi olmak için 'umut bekleyişi' sürüyor
07.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:54

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Yunusemre Belediyesi ortaklığıyla yapılan 5 bin 500 konutluk projenin bin 500 konuttan oluşan 2. etabında, hak sahipliği sözleşmesi imzalanmayan ve başvuru önceliğine göre 8 Haziran-30 Eylül arasında açık satışa sunulacak 219 konut için geceden sıraya giren vatandaşların umut bekleyişi sürüyor. Kendi aralarında sıra listesi tutan vatandaşlar saat başı yoklama yaparak listeyi güncelliyor.

Toplu Konut İdaresi ile Yunusemre Belediyesi ortaklığıyla yapılan projenin bin 500 konuttan oluşan 2. etabında da sona yaklaşıldı. Hak sahipliği sözleşmelerinin tamamlandığı projede sözleşme imzalanmayan 2. etap 1. kısımda yer alan; 1+1 7 adet, 2+1 10 adet, 3+1 61 adet, 2. etap 2. kısımda 1+0 4 adet, 1+1 12 adet, 2+1 21 adet, 3+1 104 adet konut, ön şartsız, kurasız, başvuru önceliğine göre 8 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında açık olarak satışa sunulacak. Manisa'nın en önemli projeleri arasında yer alan 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi için vatandaşların nöbetleşe bekleyişi sürüyor.

2 gün öncesinden sıraya giren vatandaşlar 8 Haziran tarihinde başlayacak başvurular için banka önünde kuyruk oluşturdu. Geceden banka önünde bekleyen vatandaşlar yerlerini tanıdıklarına devretti. Konut sahibi olabilmek için banka önünde bekleyen vatandaşlar, kendi aralarında geliştirdikleri yöntemle, sırada kendisi ya da bir vekili durmayan kişinin sonradan hak iddia edememesi için banka önünde seçtikleri bir vatandaşa verdikleri imzayla yarım saatte bir yoklama alıyor.

Kendisi TOKİ'den konut sahibi olduğunu ancak ağabeyi için nöbetleşe sıra beklediklerini belirten Cihan Ceyhun Devlet, "Aslında ben abim için bekliyorum. O gece bekliyor, ben gündüz bekliyorum. İkimiz paslaşarak, nöbetleşe bekliyoruz. Biz 4 kardeşiz, evimiz yok. Bana TOKİ çıktı. Şimdi de diğer abim için almaya çalışıyoruz. İnşallah ona da alabilirsek, diğer iki erkek kardeşim için başvuru yapacağız" dedi.

Bekleyişin zor olduğunu belirten Devlet, "Zor oluyor ama burada kardeşlerimiz de var. Onlarla muhabbet ediyoruz. Burada herkes aynı kaderi yaşıyor. Aynı kaderde insanlarız. Muhabbet içerisinde, çaylarımızı, kahvelerimizi içiyoruz. Bir yandan da korona virüs nedeniyle sosyal mesafeye de dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşları listeye alıyoruz ve saat başı da yoklama yapıyoruz"

Listenin başında bulunan ve bekleyişe devam eden vatandaşlar için liste tutarak gönüllü yazıcılık yapan Huriye Tepeli ise, "TOKİ için geçtiğimiz haftadan beri uğraştık. Dün sabah saat 11'den beri burada bekliyoruz. Gündüz, gece nöbetleşe bekleşiyoruz. Gelen vatandaşları listeye alıyoruz ve saat başı da yoklama yapıyoruz. Ben de burada gönüllü yazıcıyım. Saat başı yoklama çektiğimizde olmayanlara işaret atıyoruz. Yarım saat sonra onların isimlerini tekrardan okuyoruz. Buradalar ise tamam, yoklarsa da 'güle güle' diyoruz ve bizler de üst sıralara çıkıyoruz. Ben listenin 1. sırasındayım. Bakalım nasip. İnşallah bir ev sahibi olacağız. Onun hayaliyle geldik" diye konuştu.

Projede vatandaşlara 2+1 konutlar için yüzde 25 peşinat 180 ay vade; 3+1 konutlar için ise yüzde 10, 15, 25 peşinat ile 96, 108, 120 ay vade ile ödeme imkanı sunuluyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manşet

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