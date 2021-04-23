Ev sahibi öldüren kiracı tutuklandı
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Ev sahibi öldüren kiracı tutuklandı

Ev sahibi öldüren kiracı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Çiğli ilçesinde tartıştığı ev sahibini bıçaklayarak öldüren Oktay H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde tartıştığı ev sahibini bıçaklayarak öldüren Oktay H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 21 Nisan akşamı saat 23.00 sıralarında Ataşehir Mahallesi 8258 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın en üst katında yaşayan ev sahibi Deniz Kanat (43) ile zemin yaşayan kiracısı Oktay H. (24) arasında gürültü yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Oktay H., Deniz Kanat'a bıçakla saldırdı. Yaşanan kavganın ardından kiracısı tarafından defalarca bıçaklanan ev sahibi Kanat, kanlar içerisinde yere yığıldı. Durum vatandaşlar tarafından polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Kanat'a ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansa alınarak kalp masajı yapılan Kanat, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Deniz Kanat'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken buradaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından defnedilmek üzere teslim alındı. Cenaze, Sasalı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şüpheli tutuklandı

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi Oktay H. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Gürültü yaptığımı, kapıyı sert kapattığımı söyleyerek beni uyardı. Oysa ben gürültü yapmıyordum. Tartışma çıkınca sinirlerime hakim olamadım, pişmanım" dediği öğrenilmişti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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