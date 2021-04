Ev sahibi öldüren kiracı: Gürültü yapmıyordum

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, gürültü yapmaması için uyardığı alt katta oturan kiracısı O.H. (24) tarafından bıçaklanarak öldürülen Deniz Kanat'ın (43) cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Ataşehir Mahallesi 8258 Sokak'taki 3 katlı apartmanda meydana geldi. 1 ay önce apartmanın 2'nci katına kiracı olarak taşınan O.H., iddiaya göre evine geldiği sırada apartmanın kapısını sert şekilde kapattı. Apartmanın 3'üncü katında oturan ve gürültüden rahatsız olan ev sahibi Deniz Kanat, kiracısını uyarmak için alt kata indi. Kanat, O.H.'ye daha önce de bu konuda kendisini uyardığını, evinde 87 yaşında hasta olduğunu ve kapıyı sert kapaması sonucu korkarak heyecanlandığını söyledi. O.H.'nin, "Dairenin kirasını veriyorum, istediğimi yaparım" demesi üzerine taraflar arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kanat ve O.H. birbirlerini bıçakla yaralarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Aldığı bıçak darbelerinin ardından apartmandan sokağa çıkan Kanat, kanlar içinde yığılırken, yaralandığı öğrenilen şüpheli O.H. ise kaçtı. Gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Deniz Kanat'ı Bakırçay Üniversitesi Çiğli Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Deniz Kanat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kanat'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Deniz Kanat'ın cenazesi, yakınları tarafından defnedilmek üzere teslim alındı.'GÜRÜLTÜ YAPMIYORDUM'

Olay sonrasında bekçiler tarafından yakalanan O.H., Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. O.H.'nin polise verdiği ilk ifadede, "Gürültü yaptığımı, kapıyı sert kapattığımı söyleyerek beni uyardı. Oysa ben gürültü yapmıyordum. Tartışma çıkınca sinirlerime hakim olamadım, pişmanım" dediği öğrenildi. OH., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN