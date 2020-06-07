Ev sahibi olabilmek için 2 gün öncesinden sıraya girdiler Manisa'da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Yunusemre Belediyesi ortaklığıyla yapılan 5 bin 500 konutluk projenin bin 500 konuttan oluşan 2.

Manisa'da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Yunusemre Belediyesi ortaklığıyla yapılan 5 bin 500 konutluk projenin bin 500 konuttan oluşan 2. etabında, hak sahipliği sözleşmesi imzalanmayan ve başvuru önceliğine göre 8 Haziran-30 Eylül arasında açık satışa sunulacak 219 konut için vatandaşlar, 2 gün öncesinden banka önünde sıraya girdi.

Manisa'nın en önemli toplu konut projelerinden olan 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi devam ediyor. Toplu Konut İdaresi ile Yunusemre Belediyesi ortaklığıyla yapılan projenin bin 500 konuttan oluşan 2. etabında da sona yaklaşıldı. Hak sahipliği sözleşmelerinin tamamlandığı projede sözleşme imzalanmayan 2. etap 1. kısımda yer alan; 1+1 7 adet, 2+1 10 adet, 3+1 61 adet, 2. etap 2. kısımda 1+0 4 adet, 1+1 12 adet, 2+1 21 adet, 3+1 104 adet konut, ön şartsız, kurasız, başvuru önceliğine göre 8 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında açık olarak satışa sunulacak. Vatandaşlara 2+1 konutlar için yüzde 25 peşinat 180 ay vade; 3+1 konutlar için ise yüzde 10, 15, 25 peşinat ile 96, 108, 120 ay vade ile ödeme imkanı sunuluyor.

Vatandaşlar 2 gün öncesinden sıraya girdi

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 8 Haziran tarihinde başlayacak başvurular için banka önünde 2 gün öncesinden kuyruk oluşturdu. Yakınları ile nöbetleşerek bekleyen vatandaşlar, geceye geçirmek için yanlarında yiyecek ve içecek getirmeyi de ihmal etmedi. Konut sahibi olabilmek için banka önünde bekleyen vatandaşlar, kendi aralarında geliştirdikleri yöntemle, sırada kendisi ya da bir vekili durmayan kişinin sonradan hak iddia edememesi için banka önünde seçtikleri bir vatandaşa verdikleri imzayla yarım saatte bir yoklama alıyor.

Konut almak için sıraya girdiğini anlatan Rıdvan Onbaşıoğlu, "Kirada oturduğumuz için konut sahibi olmak istiyoruz. Bunun için sıraya girdik. Pazartesi günü saat 9'a kadar burada nöbet tutacağız. Geleceğimiz için buradayız. Gece için yanımızda bir şeyler getirdik. Gündüz de çevredeki lokantalardan, simitçilerden yiyecek temin ediyoruz" dedi.

Ev şanslarını arttırmak için erkenden sıraya girdiğini aktaran Mesut Zencir ise "TOKİ'nin daha önce kuradan ismi çıkıp da ev almaktan vazgeçtiği kişilerin evleri için bekliyoruz. Yaklaşık 40 saat sonra satışa açılacak. Bugün sabah 11'de gelip sıraya girenler var. Şu anda yaklaşık 30 kişi burada bekliyoruz. Bankanın diğer şubelerinde de sıraya girenlerin olduğunu biliyoruz. Biz de Pazar günü akşam üzeri gelip sırayı girmeyi planlıyorduk fakat buradan geçerken tesadüfen gördük ve gelip sıraya girdik. Şu an 10. sıradayım. Saat başı nöbet listesi yaptık. Burada beklemeyen insanların isimlerini listeden çıkarıyoruz. Pazartesi sabah mesai başlayana kadar bekleyeceğiz. Burada kalmak için yer de yaptım. Yanımda yastık, yorgan, su ve kahve getirdim. Bir tek lavabomuz eksik. Her yer kapandığı için bir tek o sıkıntı görünüyor. İnşallah sıra gelirse evlerimizi alırız" diye konuştu.

Sırada bekleyen vatandaşlardan Mehmet Ali Zengin, "Akgedik TOKİ evlerinden vazgeçenlerin satışlarının olduğunu öğrendik. Ben de o evlerden 3+1 olanlarından almaya geldim. Herkes o kadar çok ev sahibi olmak istiyor ki bugünden sıraya girdi. Ben de burada ağabeyimle değişimli olarak sırada olacağım. İnşallah bize de nasip olur" şeklinde konuştu.

"Belli saat aralığıyla yoklama yapıyoruz"

Banka önüne ilk gelen kişi olan ve diğer vatandaşlarca sıra listesi tutma görevi verilen Taylan Tepeli de "İlk sırada ben olduğum için bu görevi bana verdiler. Gelen arkadaşa sıra numarası vererek kaydediyorum. Özellikle buradaki şartlardan dolayı sıradan ayrılamaması gerektiğini, ayrılması durumunda kendisi yerine bir temsilci bırakması gerektiğini söylüyoruz. Belli saat aralığında yoklama alıyoruz. Ben saat 11'de geldim. O saatten bu yana bekliyorum.Pazartesi sabah 8.30'a kadar nöbetleşerek beklemeye devam edeceğim. Umarım herkes kalbine göre dairesini alır" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA