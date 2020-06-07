Ev sahibi olabilmek için 2 gün öncesinden sıraya girdiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ev sahibi olabilmek için 2 gün öncesinden sıraya girdiler

Ev sahibi olabilmek için 2 gün öncesinden sıraya girdiler Manisa'da ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 8 Haziran Pazartesi günü açılacak olan bankaya başvuru ücreti yatırmak için iki gün öncesinden sıraya girdi Yiyecek ve içeceklerini yanlarında getiren vatandaşlar geceyi banka önünde...

07.06.2020 03:35 | Son Güncelleme: 07.06.2020 03:40

Ev sahibi olabilmek için 2 gün öncesinden sıraya girdiler

Manisa'da ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 8 Haziran Pazartesi günü açılacak olan bankaya başvuru ücreti yatırmak için iki gün öncesinden sıraya girdi

Yiyecek ve içeceklerini yanlarında getiren vatandaşlar geceyi banka önünde geçirecek

MANİSA - Manisa'da Toplu Konut İdaresi ile Yunusemre Belediyesi ortaklığıyla yapılan 5 bin 500 konutluk projenin bin 500 konuttan oluşan 2. etabında, hak sahipliği sözleşmesi imzalanmayan ve başvuru önceliğine göre 8 Haziran-30 Eylül arasında açık satışa sunulacak 219 konut için vatandaşlar, 2 gün öncesinden banka önünde sıraya girdi.

Manisa'nın en önemli toplu konut projelerinden olan 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi devam ediyor. Toplu Konut İdaresi ile Yunusemre Belediyesi ortaklığıyla yapılan projenin bin 500 konuttan oluşan 2. etabında da sona yaklaşıldı. Hak sahipliği sözleşmelerinin tamamlandığı projede sözleşme imzalanmayan 2. etap 1. kısımda yer alan; 1+1 7 adet, 2+1 10 adet, 3+1 61 adet, 2. etap 2. kısımda 1+0 4 adet, 1+1 12 adet, 2+1 21 adet, 3+1 104 adet konut, ön şartsız, kurasız, başvuru önceliğine göre 8 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında açık olarak satışa sunulacak. Vatandaşlara 2+1 konutlar için yüzde 25 peşinat 180 ay vade; 3+1 konutlar için ise yüzde 10, 15, 25 peşinat ile 96, 108, 120 ay vade ile ödeme imkanı sunuluyor.

Vatandaşlar 2 gün öncesinden sıraya girdi

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 8 Haziran tarihinde başlayacak başvurular için banka önünde 2 gün öncesinden kuyruk oluşturdu. Yakınları ile nöbetleşerek bekleyen vatandaşlar, geceye geçirmek için yanlarında yiyecek ve içecek getirmeyi de ihmal etmedi. Konut sahibi olabilmek için banka önünde bekleyen vatandaşlar, kendi aralarında geliştirdikleri yöntemle, sırada kendisi ya da bir vekili durmayan kişinin sonradan hak iddia edememesi için banka önünde seçtikleri bir vatandaşa verdikleri imzayla yarım saatte bir yoklama alıyor.

Konut almak için sıraya girdiğini anlatan Rıdvan Onbaşıoğlu, "Kirada oturduğumuz için konut sahibi olmak istiyoruz. Bunun için sıraya girdik. Pazartesi günü saat 9'a kadar burada nöbet tutacağız. Geleceğimiz için buradayız. Gece için yanımızda bir şeyler getirdik. Gündüz de çevredeki lokantalardan, simitçilerden yiyecek temin ediyoruz" dedi.

Ev şanslarını arttırmak için erkenden sıraya girdiğini aktaran Mesut Zencir ise "TOKİ'nin daha önce kuradan ismi çıkıp da ev almaktan vazgeçtiği kişilerin evleri için bekliyoruz. Yaklaşık 40 saat sonra satışa açılacak. Bugün sabah 11'de gelip sıraya girenler var. Şu anda yaklaşık 30 kişi burada bekliyoruz. Bankanın diğer şubelerinde de sıraya girenlerin olduğunu biliyoruz. Biz de Pazar günü akşam üzeri gelip sırayı girmeyi planlıyorduk fakat buradan geçerken tesadüfen gördük ve gelip sıraya girdik. Şu an 10. sıradayım. Saat başı nöbet listesi yaptık. Burada beklemeyen insanların isimlerini listeden çıkarıyoruz. Pazartesi sabah mesai başlayana kadar bekleyeceğiz. Burada kalmak için yer de yaptım. Yanımda yastık, yorgan, su ve kahve getirdim. Bir tek lavabomuz eksik. Her yer kapandığı için bir tek o sıkıntı görünüyor. İnşallah sıra gelirse evlerimizi alırız" diye konuştu.

Sırada bekleyen vatandaşlardan Mehmet Ali Zengin, "Akgedik TOKİ evlerinden vazgeçenlerin satışlarının olduğunu öğrendik. Ben de o evlerden 3+1 olanlarından almaya geldim. Herkes o kadar çok ev sahibi olmak istiyor ki bugünden sıraya girdi. Ben de burada ağabeyimle değişimli olarak sırada olacağım. İnşallah bize de nasip olur" şeklinde konuştu.

"Belli saat aralığıyla yoklama yapıyoruz"

Banka önüne ilk gelen kişi olan ve diğer vatandaşlarca sıra listesi tutma görevi verilen Taylan Tepeli de "İlk sırada ben olduğum için bu görevi bana verdiler. Gelen arkadaşa sıra numarası vererek kaydediyorum. Özellikle buradaki şartlardan dolayı sıradan ayrılamaması gerektiğini, ayrılması durumunda kendisi yerine bir temsilci bırakması gerektiğini söylüyoruz. Belli saat aralığında yoklama alıyoruz. Ben saat 11'de geldim. O saatten bu yana bekliyorum.Pazartesi sabah 8.30'a kadar nöbetleşerek beklemeye devam edeceğim. Umarım herkes kalbine göre dairesini alır" dedi.

Ev sahibi olabilmek için 2 gün öncesinden sıraya girdiler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı Haber
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti Haber
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı Haber
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? Otopsi raporu yayınlandı
Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? Otopsi raporu yayınlandı
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
Sivas'ın Divriği ilçesini ziyaret eden 3 kişide Kovid-19 çıktı, vaka bulunmayan bölgede 75 kişi karantinaya alındı
Sivas'ın Divriği ilçesini ziyaret eden 3 kişide Kovid-19 çıktı, vaka bulunmayan bölgede 75 kişi karantinaya...
Hırsızlar, kendilerini yakalatan muhtarın arabasını kundakladı
Hırsızlar, kendilerini yakalatan muhtarın arabasını kundakladı
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen 'açık alanlarda maske kullanılsın' önerisi
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen "açık alanlarda maske kullanılsın" önerisi
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı
Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Halife Hafter Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Birce Akalay Haldun Dormen Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Anne Sirte Libya Haziran
Şu an buradasınız: Ev sahibi olabilmek için 2 gün öncesinden sıraya girdiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 03:40:38. #1.14#
title