Ev sahibi kapıyı açmadı ekipler çatıdan atladı

10.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:58

Osmangazi Belediyesi, Dikkaldırım Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın üstüne inşa edilen kaçak çatı katını yıktı. Ev sahibinin kapıyı açmakta direnmesi üzerine belediye ekipleri yan binanın terasından atlayarak kaçak kata ulaştı.



Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılaşmaya yönelik mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Dikkaldırım Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın en üst katında yer alan dairenin sahibi, evini dubleks daireye döndürmek adına çatı bölümüne kaçak bir kat daha yaptı. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakkında yıkım kararı alınan ruhsatsız çatı katının bulunduğu binanın önüne gitti. Belediye ekipleri, kaçak kata için ev sahibinden kapıyı açmasını istedi. Ev sahibinin kapıyı açmakta direnmesi üzerine ekipler, yan apartmanın terasından kaçak katın bulunduğu çatıya geçiş yaptı. Balyoz ve kazma ile kaçak kat yıkılarak bina ruhsata uygun hale getirildi.



Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirtti. - BURSA

Kaynak: İHA