EV SAHİBİ GELİNCE PENCEREDEN ATLADI
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EV SAHİBİ GELİNCE PENCEREDEN ATLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de işten eve erken dönen adam, yatak odasında karşılaştığı kişinin üzerine kapıyı kilitledi.

ARNAVUTKÖY'de işten eve erken dönen adam, yatak odasında karşılaştığı kişinin üzerine kapıyı kilitledi. Paniğe kapılarak pencereden atlayan yatak odasındaki K.D'nin bacağı kırıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay dün akşam saatlerinde yaşandı. İslambey Mahallesi'ndeki evine işinden erken dönen M.B, eve girdiğinde yatak odasından gelen sesi fark etti. İçeriye girdiğinde bir erkekle karşılaşan M.B. hemen yatak odasının kapısını kilitledi. Bunun üzerine yatak odasının camını kırarak sokağa atlayan K.D., bacağından ve belinden yaralandı. M.B, sonra bacağı kırılan ve kaçamadığı için bir iş yerine sığınan K.D.'ye saldırmaya çalıştı. Öfkeli adamı güçlükle sakinleştiren vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri pencereden atlayarak yaralanan K.D'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. K.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken girdiği evden sokağa atladığı o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

EV SAHİBİ GELİNCE PENCEREDEN ATLADI
EV SAHİBİ GELİNCE PENCEREDEN ATLADI
EV SAHİBİ GELİNCE PENCEREDEN ATLADI
EV SAHİBİ GELİNCE PENCEREDEN ATLADI
EV SAHİBİ GELİNCE PENCEREDEN ATLADI
EV SAHİBİ GELİNCE PENCEREDEN ATLADI
EV SAHİBİ GELİNCE PENCEREDEN ATLADI
EV SAHİBİ GELİNCE PENCEREDEN ATLADI
EV SAHİBİ GELİNCE PENCEREDEN ATLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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