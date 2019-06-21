Ev parasını çalan şüpheliler adliyede (2)
ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDIAdliyeye sevk edilen şüphelilerden Ferdi Baş, Ceylan Günaltı, Efe Bektaş ve Erdal Yazıcı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ferdi Baş, Ceylan Günaltı, Efe Bektaş ve Erdal Yazıcı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Savcılığında ifadesi alınan diğer şüpheliler Sevilay M., Eren B., Azer M., Seyran M. ve Ozan B. ise Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüphelilerin işlemlerinin Kahramanmaraş'ta sürdürüleceği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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