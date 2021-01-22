Ev önünde çifte cinayette 'yasak aşk' iddiası (3)
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Ev önünde çifte cinayette 'yasak aşk' iddiası (3)

22.01.2021 20:14 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:19
Ev önünde çifte cinayette 'yasak aşk' iddiası (3)

TUTUKLANDI Konya'da market alışverişinden dönen Abdullah Koçak ile boşandıktan sonra birlikte yaşadığı eşi Gonca Pekşen'i tabancayla vurarak öldüren komşuları Özkan Can, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI 

Konya'da market alışverişinden dönen Abdullah Koçak ile boşandıktan sonra birlikte yaşadığı eşi Gonca Pekşen'i tabancayla vurarak öldüren komşuları Özkan Can, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ

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