Ev önünde çifte cinayette 'yasak aşk' iddiası (2)
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Ev önünde çifte cinayette 'yasak aşk' iddiası (2)

22.01.2021 17:39 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:46
Ev önünde çifte cinayette 'yasak aşk' iddiası (2)

KOÇAK, TOPRAĞA VERİLDİKonya'da Özkan C. (42) tarafından market alışverişinden döndüğü sırada evlerinin önünde boşandıkan sonra birlikte yaşadığı eşiyle beraber öldürülen Abdullah Koçak (40) Meram ilçesi Çatalhüyük Mahallesi'nde kılınan namazın ardından Çatalhüyük mezarlığında toprağa verildi.

KOÇAK, TOPRAĞA VERİLDİ

Konya'da Özkan C. (42) tarafından market alışverişinden döndüğü sırada evlerinin önünde boşandıkan sonra birlikte yaşadığı eşiyle beraber öldürülen Abdullah Koçak (40) Meram ilçesi Çatalhüyük Mahallesi'nde kılınan namazın ardından Çatalhüyük mezarlığında toprağa verildi. Gonca Pekşen'in otopsisinin devam ettiği bildirildi. 

 


Ev önünde çifte cinayette 'yasak aşk' iddiası (2)
Ev önünde çifte cinayette 'yasak aşk' iddiası (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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