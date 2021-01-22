Ev önünde çifte cinayette 'yasak aşk' iddiası (2)
22.01.2021 17:39 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:46
KOÇAK, TOPRAĞA VERİLDİKonya'da Özkan C. (42) tarafından market alışverişinden döndüğü sırada evlerinin önünde boşandıkan sonra birlikte yaşadığı eşiyle beraber öldürülen Abdullah Koçak (40) Meram ilçesi Çatalhüyük Mahallesi'nde kılınan namazın ardından Çatalhüyük mezarlığında toprağa verildi.
KOÇAK, TOPRAĞA VERİLDİ
Konya'da Özkan C. (42) tarafından market alışverişinden döndüğü sırada evlerinin önünde boşandıkan sonra birlikte yaşadığı eşiyle beraber öldürülen Abdullah Koçak (40) Meram ilçesi Çatalhüyük Mahallesi'nde kılınan namazın ardından Çatalhüyük mezarlığında toprağa verildi. Gonca Pekşen'in otopsisinin devam ettiği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı