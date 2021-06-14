Ev ödüllü kampanyanın talihlisi hediyesine kavuştu
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Ev ödüllü kampanyanın talihlisi hediyesine kavuştu

Ev ödüllü kampanyanın talihlisi hediyesine kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Faizsiz Elbirliği Sistemi ile hizmet veren Eminevim, 30. yılı kapsamında gerçekleştirdiği ev ödüllü büyük kampanyasıyla bir kişiye 600 bin TL değerinde ev hediye etti.

Faizsiz Elbirliği Sistemi ile hizmet veren Eminevim, 30. yılı kapsamında gerçekleştirdiği ev ödüllü büyük kampanyasıyla bir kişiye 600 bin TL değerinde ev hediye etti. Türkiye'nin prestijli projelerinden biri olan 5YÜZ60 Kurtköy'deki hediye ev, özel bir törenle kampanyanın talihlisine teslim edildi.

Geçtiğimiz yıl ev ödüllü tavsiye kampanyasını başlatan Eminevim, ev hediyesinin teslim törenini gerçekleştirdi. İstanbul'daki törende, noter yetkilileri huzurunda Mart ayındaki çekilişle adı belirlenen Yeliz M. adındaki talihli, ev anahtarını teslim alarak hediyesine kavuştu. Türkiye'nin en prestijli projelerinden 5YÜZ60 Kurtköy'deki 2+1 konseptli dairenin sahibi olan talihli aile, Eminevim'in 30. yılı kapsamında düzenlenen ev ödüllü "Kayıt Ol Kazan, Tavsiye Et Kazan" kampanyasına katılan 20 bini aşkın kişi arasından ev hediyesi kazanmanın büyük mutluluğunu yaşadı. Ordu'da öğretmenlik yapan ve törene ailesiyle birlikte katılan Yeliz M., araç sahibi olmak için Eminevim'e başvurduklarını ve araç sahibi olduklarını bu kampanya vesilesiyle de hediye ev kazandıklarını belirtti.

Ordulu ailenin İstanbul'da evi oldu

Eminevim'in ev ödüllü kampanyasına katılarak kampanyanın talihlisi olan Ordulu aile, 5YÜZ60 Kurtköy projesindeki 600 bin TL değerindeki bir dairenin sahibi oldu. Dört ay boyunca devam eden kampanyanın kazananı olan aile, böylelikle İstanbul'da da bir ev sahibi olabilmenin mutluluğunu yaşadı.

Teslim töreni ile 4 aylık uzun soluklu kampanya tamamlandı

Geçen yılın Ekim ayında başlayıp 2021 yılının Ocak ayında sona eren 4 aylık uzun soluklu kampanya, hediye evin anahtarı teslimi ile tamamlanmış oldu. Geniş bir katılıma sahne olan kampanyaya 20 bin 210 aile başvuru yaptı ve faizsiz Elbirliği Sistemi ile ev veya aracına kavuşmak için ilk adımı atmış oldu. 20 bin 210 başvuruyla 3.2 milyar TL düzeyinde ev ve otomobil finansman talebi de toplanmış oldu. - İSTANBUL

Ev ödüllü kampanyanın talihlisi hediyesine kavuştu
Ev ödüllü kampanyanın talihlisi hediyesine kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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