Ev'leniyoruz Mobilya ve Kozmetik Fuarı'nda kuaförler şov yaptı ERZURUM'da bu yıl ikincisi düzenlenen 'Ev'leniyoruz Mobilya ve Kozmetik Fuarı' kuaförlerin şovuna sahne oldu.

ERZURUM'da bu yıl ikincisi düzenlenen 'Ev'leniyoruz Mobilya ve Kozmetik Fuarı' kuaförlerin şovuna sahne oldu. Gelin başı, topuz, türban ve çeşitli saç modellerini uygulayan kuaförler, gösteri sonunda Türk Bayrağı açtı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile TÜYAP Fuarcılık işbirliğinde düzenlenen 'Ev'leniyoruz Mobilya ve Kozmetik Fuarı kapılarını açtı. Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'ndeki 4 salonda 70'e yakın firmanın stant açtığı fuarda Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası tarafından etkinlik düzenlendi. Erzurum'da hizmet veren kadın kuaförleri ve bir erkek berberi fuar alanında oluşturulan sahnede saç şovu gerçekleştirdi. Kuaförler, başta cilt bakımı olmak üzere gelin başı, topuz, türban gibi çeşitli saç modelleri uyguladı. Sahne etrafına toplanan meraklıların cep telefonlarıyla görüntü aldıkları şov sırasında kuaförler ilginç tasarımlara imza attı.ATEŞLİ GÖSTERİKuaför Yusuf Acar, mankenin saçına ay kazırken, yüzüne boyayla yıldız çizdikten sonra ateşle yaptığı gösteri izleyenlerin dikkatini çekti. Mankenin saçını ateşle düzelten Yusuf Acar, ay-yıldız motifini şehitler için yaptığını söyledi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yaptıkları saç tasarımlarıyla podyumda yürüyen kuaförler, bayrak açtı. Türk Bayraklarıyla mehmetçiğe destek veren kuaförler, toplu fotoğraf çekimiyle şovlarını tamamladı.

Kaynak: DHA