Ev Kurşunlamaya Adli Kontrol

Samsun'da bir eve silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen genç mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K.'nin (31) evine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken silahlı saldırgan kaçtı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen K.H.'yi (24) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan K.H. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN