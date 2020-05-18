Ev kurşunlama şüphelileri, kovalama sonucu yakalandı
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Ev kurşunlama şüphelileri, kovalama sonucu yakalandı

ADANA'da pompalı av tüfeğiyle bir evi kurşunladığı iddia edilen 3 kişi, kovalama sonucu olayda kullandıkları düşünülen silah ile yakalandı.

Ev kurşunlama şüphelileri, kovalama sonucu yakalandı
18.05.2020 06:08 | Son Güncelleme: 18.05.2020 06:08

ADANA'da pompalı av tüfeğiyle bir evi kurşunladığı iddia edilen 3 kişi, kovalama sonucu olayda kullandıkları düşünülen silah ile yakalandı. 

Saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi ara sokaklarında devriye görevi yapan polis ekipleri, duydukları silah sesinin ardından bölgeden uzaklaşmaya çalışan 01 EED 05 plakalı otomobilin peşine düştü. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Ara sokaktan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na çıkan, buradan da Baraj Caddesi'ne geçen otomobil sürücü, tekrar ara sokaklara girip izini kaybettirmek istedi. Daha sonra Bülent Angın Bulvarı'na geçen otomobil sürücüsü, park halinde gizlemeye çalışırken, yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte polis tarafından yakalandı. Otomobilde yapılan aramada pompalı av tüfeği bulundu. 3 şüphelinin, Ziyapaşa Mahallesi'nde bir evi pompalı av tüfeği ile kurşunladığı, bu yüzden de kaçtıkları ileri sürüldü. Silaha el koyan polis, şüphelileri ise sorgulamak üzere karakola götürdü.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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