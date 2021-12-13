Ev kundaklama olayına karışan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı - Haberler
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Ev kundaklama olayına karışan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Ev kundaklama olayına karışan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde ev kundaklama olayına karışan 2 şüpheli, Kula ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde ev kundaklama olayına karışan 2 şüpheli, Kula ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler, işlemleri için Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Gelen bir istihbaratı değerlendiren Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Salihli ilçesinde sabah saat 08.00 sıralarında ev kundaklama olayına karışan 2 şüphelinin Salihli'den Kula istikametine geldiği bilgisine ulaşıp, İzmir-Ankara D300 karayolunda önlem aldı. Kula Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerinin de takip ettiği 06 JMU 11 plakalı aracı durdurmak için İlçe Jandarma Kavşağı'nda önlem alan ekipler, ilçe girişi olan kavşakta yolu trafiğe kapattı. Kapanan trafikte şüpheli aracı durduran emniyet güçleri, ev kundaklama ve havaya ateş açma suretiyle çevre güvenliğini tehdit etme suçlarına karışan M.B.(21) ile M.K.(40)'yı kıskıvrak yakaladı. İşlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, olayın meydana geldiği Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - MANİSA

Ev kundaklama olayına karışan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Ev kundaklama olayına karışan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Ev kundaklama olayına karışan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı

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