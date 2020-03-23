'Ev kredisi yatırmaya çıktım' dese de polisten kaçamadı
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Denizli, Polis

'Ev kredisi yatırmaya çıktım' dese de polisten kaçamadı

'Ev kredisi yatırmaya çıktım' dese de polisten kaçamadı Uyarıları dikkate almayarak sokağa çıkan yaşlı vatandaşlar 'pes' dedirtti Yasağı delerek sokağa çıkan yaşlılar kendilerini savundu Yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma dünden bu yana uygulanmaya...

23.03.2020 23:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:11
'Ev kredisi yatırmaya çıktım' dese de polisten kaçamadı

'Ev kredisi yatırmaya çıktım' dese de polisten kaçamadı

Uyarıları dikkate almayarak sokağa çıkan yaşlı vatandaşlar 'pes' dedirtti

Yasağı delerek sokağa çıkan yaşlılar kendilerini savundu

DENİZLİ - Yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma dünden bu yana uygulanmaya devam ederken, bazı yaşlı vatandaşların yasağı delmedeki ısrarları ise görenleri 'pes' dedirtti.

Denizli'de güvenlik güçleri korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara kimlik kontrolü yaptı. Polis yaptığı kimlik kontrolünde yaşı 65 yaş ve üstü olanları tespit ettikten sonra sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Kimlik kontrolünde yakalanan 65 yaş üstü bir vatandaş kendisini ev kredisi yatırmak için bankaya gittiği şeklinde savundu. Yakalanan bir başka yabancı uyruklu vatandaşı ise polis telefonda görüştüğü bir çevirmen aracılığı ile uyardı. Yaşlı bir teyze ise kızının evine gittiğini söyleyerek polis memurlarına zor anlar yaşattı. Yapılan kontrollerde yaş sınırlamasının üzerinde olan kişiler uyarıldı ve kayıt altına alındı. Bazı yaşlı vatandaşlar ise evlerine kadar bırakıldı.

'Ev kredisi yatırmaya çıktım' dese de polisten kaçamadı

Kaynak: İHA

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'Ev kredisi yatırmaya çıktım' dese de polisten kaçamadı

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