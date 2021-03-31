Ev kiralayıp kumar oynarken ikinci kez yakalandılar

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kısıtlama sürecinde kiraladıkları bir evde kumar oynayan ve oynatan şüpheliler bir kez daha İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandılar.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kısıtlama sürecinde kiraladıkları bir evde kumar oynayan ve oynatan şüpheliler bir kez daha İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandılar.

Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de bir evde kumar oynandığı ihbarı alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Evi takibe alan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, alınan arama kararı sonrasında yaptıkları başarılı operasyonla eve girmeyi başardılar. Ekipler eve girdiklerinde kumar oynayan 9 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Operasyon sırasında bazı vatandaşların evin tavanına saklandığı ve polis ekiplerinin aramaları sonrasında yakalandıkları ortaya çıktı. Yine baskın esnasında şüphelilerce iskambil kağıtlarının sobaya atılarak yakılmak istendiği arama sırasında polis ekiplerinin gözünden kaçmadı. Evde yapılan aramalarda destelerle iskambil kağıtları ve yapbozlar ele geçirildi.

Yapılan soruşturma sonucunda İ.M.ye ait evin kumar oynatmak için K.K. tarafından kiralandığı ortaya çıktı. K.K. isimli şahsa kumar oynatmak için yer temin etmek ile imkan sağlamak suçundan ve Kabahatler Kanununun ilgili maddelerince işlem yapıldı. Diğer 9 kişiye ise kumar oynamak, sokağa çıkma yasağına uymamak ve sosyal mesafe kurallarına uymamak başta olmak üzere Kabahatler Kanununun ilgili maddelerince toplam 100 bin TL civarında para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı