Ev kiralamak isteyen vatandaşları dolandırdılar
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Ev kiralamak isteyen vatandaşları dolandırdılar

İstanbul'da dolandırıcılar bu kez ev kiralayan vatandaşları hedef aldı.

11.08.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:38

İstanbul'da dolandırıcılar bu kez ev kiralayan vatandaşları hedef aldı. 8 vatandaş, ev kiralama vaadiyle dolandırıcılara para kaptırdı. Ellerine aldıkları anahtarlarla sözde kiraladıkları eve giden vatandaşlar, dolandırıldıklarını kapıda anladı. İki dolandırıcı Bakırköy'de polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, dolandırıcılar öncelikle bir 2. el alışveriş sitesine sahte fotoğraflar ile kiralık daire ilanı verdi. Bu ilandaki evlere talip olan kiralık ev arayan vatandaşlar ev kiralamak isteyen vatandaşları hedef aldı. İlginç dolandırıcılık yönteminde vatandaşın telefonuna cevap veren sözde ev sahibi dolandırıcı şehir dışında olduğunu ve kiralama işlemini bir yakının gerçekleştireceğini söyledi.

Bu aşamada ikinci dolandırıcı devreye girdi ve ev kiralamak isteyen mağdurlarla çeşitli kafe ve restoranlarda buluşarak pazarlık yaptı. Eşinin kanser hastası olduğunu ve acilen hastaneye gitmesi gerektiğini söyleyen dolandırıcı, yaptığı sahte sözleşme karşılığı evi bile göstermeden vatandaşlardan kapora aldı. Sözde kiralık evlerin anahtarlarını anlaştığı vatandaşa teslim eden zanlılar, ortalıktan kayboldu.

Kiraladıkları evi görmeye giden vatandaşlar ise adeta şok yaşadı. Bazıları bahse konu evin olmadığını, bazıları ise evlerde oturanların olduğunu görünce dolandırıldıklarını anladı. Aynı yöntemle dolandırılan 8 kişi polise başvurarak şikayetçi oldu. Konuyla ilgili inceleme başlatan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, dolandırıcıların vatandaşlarla buluştuğu kafelerin güvenlik kameralarını saatlerce inceledi. Zanlıların kimliklerini tespit eden polis, operasyon düzenledi. İki zanlı Bakırköy'de kıskıvrak gözaltına alındı.

GÖRÜŞME ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Dolandırıcı şahsın mağdur vatandaşlar ile olan görüşmeleri, buluştukları mekanların güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde dolandırıcı şahsın mağdur vatandaşlara sözleşmeyi vermesi ve masadan kalkarak hesabı ödemeye gitmesi görünüyor. Ev kiralamak amacıyla dolandırıcı şahısla görüşen iki öğrencinin ise şahsın güven veren hareketleri sebebiyle sözleşme yaptıkları sırada selfie çekildikleri de öğrenildi.

Dolandırıcılara para kaptıran mağdurlardan Atilla Turgut, "İnternetten bir ilan gördüm aradım. Kendisi İzmir'de olduğunu kardeşinin evle ilgilendiğini söyledi. Kardeşinin yanına gittik. Bize anahtarı verdi karısının kanser hastası olduğunu söyledi. Biz de ufak bir kapora verdik. Evi görmeye gittik, ev yoktu. Biz de durumu anlayınca polise müracaat ettik. Bizden sonra başka kişilerin dolandırıldığını öğrendik" ifadelerini kullandı.

Evi görmeden kapora verdiğini anlatan Turgut, "Biraz samimi davrandılar, karım kanser hastası deyince iyi niyetimizi kullandık. İyi niyetimizi kullandılar. 3 bin 500 TL kaptırdık" şeklinde konuştu.

(Furkan Tan/İHA)

Ev kiralamak isteyen vatandaşları dolandırdılar

Kaynak: İHA

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