Ev kiralama şirketleri "Kiralık Balonunu" indirecek

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, yeni modelin 1 yıl içinde hızlı bir şekilde uygulamaya geçeceğini ve fiyatlardaki balonun bu sayede ineceğini belirtti.

"1-2 YIL İÇİNDE KİRALIK EV SIKINTISI GİDECEK"

"BUNUN RUHSATI, İNŞAATA BAŞLAMA ŞEKLİ OLDUKÇA HIZLI YAPILACAK"

"KİRALAR 2 BİN LİRANIN AŞAĞISINDA DEĞİL ÇOK YÜKSEK"