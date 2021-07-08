Ev kiralama platformu Missafir'e gelen talepler yüzde 300 arttı
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Ev kiralama platformu Missafir'e gelen talepler yüzde 300 arttı

Ev kiralama platformu Missafir'e gelen talepler yüzde 300 arttı
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Missafir'in Kurucusu Mehmet Yüksel, tüketici tercihlerinde beş yılda oluşabilecek değişikliğin bir anda yaşandığını belirterek, "Turizmin yoğunlaştığı temmuz ve ağustos döneminde rezervasyon taleplerinde yüzde 300 artış yaşadık.

Missafir'in Kurucusu Mehmet Yüksel, tüketici tercihlerinde beş yılda oluşabilecek değişikliğin bir anda yaşandığını belirterek, "Turizmin yoğunlaştığı temmuz ve ağustos döneminde rezervasyon taleplerinde yüzde 300 artış yaşadık." ifadelerini kullandı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye girişimcilik ekosistemine katkısıyla fark yaratan Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı yeni dönem girişimleri arasında yer alan Missafir, ev kiralama alanında Türkiye'nin ilk kısa ve orta vadeli ev kiralama yönetim platformu olarak hizmet veriyor.

Kasım 2018'de PropTech dikeyinde bir start-up olarak kurulan Missafir, Antalya, Bursa İstanbul, İzmir, Kocaeli Mardin, Muğla ve Sakarya olmak üzere 8 lokasyonda ev kiralama yönetimi yapıyor.

Bugüne kadar hızlı büyüme başarısı gösteren Missafir, yakın gelecekte hizmet verdiği bölgelere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de ekleyecek.

"Yurt dışına da açılmayı planlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Missafir'in Kurucusu Mehmet Yüksel, kısa ve orta vadeli ev kiralama yönetimi hakkında bilgi verdi.

Kısa ve orta dönem ev kiralamalarında profesyonel hizmet sunumunun, dünyada çok artış trendinde olan bir hizmet modeli olduğunu belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Missafir bir yandan otel kalitesinde ve ev konforunda konaklama deneyimi sunarken diğer yandan ev sahiplerini evlerini kiralama süreci ile ilgili her türlü problem ve uğraşıdan kurtarıyor. Pandemi etkisiyle otel yerine evlerde konaklamanın tercih edilmesi, ev konaklama sektörünün hızlı büyümesine katkıda bulundu. Tüketici tercihlerinde beş yılda oluşabilecek değişiklik bir anda yaşandı. Turizmin yoğunlaştığı temmuz ve ağustos döneminde rezervasyon taleplerinde yüzde 300 artış yaşadık. Kısa dönem ev kiralamalarında evlerin konforu, ev sahiplerinin yaklaşımı ve misafirlere hizmet seviyesi kişiden kişiye değişiyor. Bir standart olmaması konaklama yapanlar için hem ev arayışında hem de konaklamalar sırasında problemler yaratabiliyor. Missafir olarak konaklama yapmak isteyenlere A'dan Z'ye tüm ihtiyaçları ve beklentileri karşılayan yüksek standartlarda ve kalitede, güvenilir hizmetlerimizi 7/24 sunuyoruz."

Hızlı büyüyen bir start-up olarak 2020 yılında aldıkları yatırımlarla büyümelerini daha da hızlandırdıklarını bildiren Yüksel, arkalarında yatırımcı desteği olmasının, salgına rağmen yeni pazarlara açılmalarını, ekibi genişletmelerini ve hizmet kalitesini artırmalarını sağladığını aktardı.

Yüksel, "Türkiye ve Kıbrıs'taki ev sayımızı 1.000'e çıkartırken bu yılsonuna kadar yurt dışına da açılmayı planlıyoruz. İngiltere'nin yanı sıra Orta veya Doğu Avrupa'da bir ülkede daha yerimizi almayı planlıyoruz. Hedefimiz, verdiğimiz hizmetlerle ve teknolojinin de yardımıyla Türk misafirperverliğini tüm dünyaya duyurmak." ifadelerini kullandı.

Konaklama sırasında evde çıkabilecek tüm problemler için çözüm hizmeti

Verilen bilgiye göre, Missafir bir yandan ev sahiplerine diğer yandan tatil ve iş amaçlı seyahat edenlere uçtan uca hizmet sunan dijital bir platform olma özelliğini taşıyor.

Tatil planlamalarında evde konaklamaya ilginin arttığı salgın döneminde Missafir, tatilcilere, güvenli, konforlu ve problemsiz konaklama imkanı sunuyor.

Missafir, evini kısa ya da orta vadeli kiraya vermek isteyen veya misafirlerle paylaşmak isteyen ev sahiplerinin uygun adaylar bulabilmesi için hem dijital hem de operasyonel çözümler sunuyor.

Evin misafirlere hazırlanma sürecindeki dekoratif dokunuşlardan profesyonel fotoğraf çekimine, dünyada en çok talebi olan 15 platformda profil oluşturulmasından ilanların üst sıralarda çıkmasını sağlayan arama optimizasyonuna ve kira gelirini maksimize eden dinamik fiyatlandırmaya kadar farklı hizmetler veriyor.

Ayrıca konaklama öncesi temizlik, anahtar teslimi, konaklama sırasında evde çıkabilecek tüm problemler için hızlı çözüm hizmetleri sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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Ev kiralama platformu Missafir'e gelen talepler yüzde 300 arttı - Haberler Ekonomi
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