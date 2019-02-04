Ev Kadınları İşlerini Bırakıp Kayağa Koştular

Ev kadınları işlerini bırakıp kayağa koştular

Kızaklara binan kadınlar, düşe kalka kaydı

HAKKARİ - Hakkari'deki ev kadınları, işlerini bırakıp şalvarla kayağa koştular.

Kent merkezinde 12 kilometre mesafede ve 2012 yılında faaliyete giren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak Merkezi, vatandaşların akınına uğradı. Hafta sonu tatili olması nedeniyle aileler çocuklarıyla birlikte 2 bin 800 rakımdaki kayak merkezinde eğlenmenin tadını çıkardılar. Kiralık kızakların yetersiz kalması sonucu bazı aileler tahta parçaları ve naylon üzerinde kaydılar.

Evdeki işlerini bırakıp çocuklarıyla birlikte kayak merkezine gelen kadınlar; bazen tek, bazen de çocuklarını kucaklarına alarak düşe kalka kaydılar.

Çevre illerden bile ailelerin akın ettiği kayak merkezi, vatandaşlarla dolup taştı. İlginç görüntülerin yaşandığı kayak merkezinde kaymanın heyecanını yaşadığını belirten çocuklar, sömestri tatilin son gününü kayarak geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söylediler. Okulların yarın başlayacağını ifade eden çocuklar, aileleri ile birlikte kayak merkezinde stres attıklarını ve çok iyi bir tatil geçirdiklerini belirttiler.

Hakkari'de uzun süredir görev yapan bir memur ise, "Uzun bir zamandır Hakkari'de görev yapıyorum. Hakkari batıda tanıtıldığı gibi bir yer değil. Aile ve çocuklar için burası çok iyi bir yer ve herkesi buraya bekleriz. Burası kışın başladığı yer. Herkesin kaymak istediği yer burası. Uludağ hikaye, herkesin gelip Hakkari'yi görmesini isterim" dedi.

Kayak evi, kafeterya ve lokantanın da bulunduğu Hakkari Kayak Merkezinde vatandaşlar keyifli zaman geçirdiler.

Kaynak: İHA