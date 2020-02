EV KADINLARI İNTERNET BAĞIMLISI OLDU

17.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:53

İstanbul 'da ev kadınları üzerine yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, ev kadınlarının yüzde 53'ü yani her 2 kadından 1'i çalışmamanın kendi tercihi olduğunu söyledi. Aynı araştırmada, ev kadınlarının ortalama 3 saat 21 dakikasını temizlik işlerine, 3 saat 6 dakikasını da internete ayırdığı ortaya çıktı.'Ev Kadınların İyilik Halinin Değerlendirilmesi' isimli araştırmayı İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nden Öğr. Gör. Mehmet Başcıllar ve Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nden Arş. Gör. Ali Taşci yaptı. 4 ayda tamamlanan araştırmada, İstanbul genelinde 294 ev kadınıyla internet üzerinde gönderilen formlar aracılığıyla görüşüldü.

YÜZDE 70'İ LİSE VE ALTI EĞİTİM DÜZEYİNDEAraştırmanın sonuçlarını değerlendiren Öğr. Gör. Mehmet Başcıllar, her 10 ev kadınından 7'sinin lise ve altı eğitim düzeyinde olduğunu söyledi. Başcıllar, "Her 5 ev kadınından 4'ü çocuk sahibi. Ayrıca buna ilaveten her 4 ev kadınından 1'i 3 ve 3'ün üzerinde çocuk sahibi olduğunu dile getirdi" dedi.EV KADINLARININ YÜZDE 53'Ü KENDİ İSTEĞİYLE ÇALIŞMIYORHer 2 ev kadınından 1'inin kendi tercihiyle çalışmadığını aktaran Başcıllar, "Her 4 ev kadınından 1'i çocuk baktığı için çalışamıyor. Her 10 ev kadınından 1'i ise eşi izin vermediği için çalışmıyor. Ev kadınları günün 3 saat 21 dakikasını temizlik yaparak, 3 saat 12 dakikasını televizyon izleyerek, 3 saat 6 dakikasını da internette geçiriyor. Günün önemli bir bölümünü ev işlerine ayıran kadınların yaşam doyum puanları anlamlı ölçüde düşük çıktı. Aynı şekilde eşleri izin vermediği için çalışamayan ev kadınlarının da depresyon puanları yüksek bulundu" diye konuştu.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EĞİTİMİAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal hizmet uzmanları istihdam edilerek, toplumsal cinsiyet eşitliği konulu eğitimlerin toplumun geneline verilmesi gerektiğini vurgulayan Başcıllar, "Erkekler yaşamlarının bir dönemini askerde geçiriyor. Milli Savunma Bakanlığı da sosyal hizmet uzmanı istihdamı yapabilir ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verilmesi lazım" ifadelerini kullandı.KREŞLER, ANAOKULLARI ÜCRETSİZ OLSUNYerel yönetimlere de çok iş düştüğünü söyleyen Başcıllar, "Türkiye, sosyal bir devlet o yüzden gündüz bakım evleri, kreşler ve anaokullarının ücretsiz hizmet vermesi önemli, çünkü her 4 ev kadınından 1'i çocuk baktığı için çalışamıyor. Ayrıca ev kadınları günün önemli bir bölümünü televizyon izleyerek ve internette geçiriyor. Boş zaman değerlendirmesine yönelik sosyal politikaların geliştirilmesi, bu alanda yerel yönetimlerin de rol alması gerekiyor" dedi.EV KADINLARI İNTERNETTE SOSYALLEŞİYOR

Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Berna Uzundağ ise, ev kadınlarının sosyal medyayı diğer insanlarla iletişim halinde kalmak için kullanıyor olabileceklerini dile getirdi. Dr. Uzundağ, "Özellikle büyük şehirlerde çevrelerinde çok fazla iletişime geçilecek komşusu yoksa, arkadaşları bulunmuyorsa sosyal medyaya dönüp iletişimi orada arıyorlarö diye konuştu.EBEVEYNLERİN SORUNLU TEKNOLOJİ KULLANIMI ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYORDr. Uzundağ, "Anne ve baba akıllı telefonda ve tablette çok fazla vakit geçiriyorsa çocukla olan iletişimi azalıyor. Örneğin, çocuk soru sorduğunda geç cevap veriliyorsa veya tamamen göz ardı ediliyorsa etkileşim düşüyor. Araştırmalara göre ebeveynlerin sorunlu teknoloji kullanımı çocukların dil, sosyal ve bilişsel gelişimini olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Mehmet Başçılar röp.Kalabalık detay görüntüsüKadınlardan detay görüntülerSokak röportajlarıDetaylar

