EV İNŞAATINDA BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA ÇÖKME 3 YARALI - Haberler
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EV İNŞAATINDA BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA ÇÖKME 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'te, ev inşaatında beton dökümü sırasında çökme meydana geldi.

GAZİANTEP'te, ev inşaatında beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Tahta kalıpların altında kalan 3 işçi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı ev inşaatına beton dökülürken çökme oldu. İnşatta çalışan Suriye uyruklu Muhammet Abdurrahim, Mustafa Halid, Muhammet Halid, Bessemlih Muhammed ve Ömer Muhammed, tahta kalıpların altında kaldı. İşçilerden 2'si kendi imkanları ile kurtulurken, Mustafa Halid, Muhammet Halid ve Bessemlih Muhammed olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralı 3 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

EV İNŞAATINDA BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA ÇÖKME 3 YARALI

EV İNŞAATINDA BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA ÇÖKME 3 YARALI

EV İNŞAATINDA BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA ÇÖKME 3 YARALI

EV İNŞAATINDA BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA ÇÖKME 3 YARALI

EV İNŞAATINDA BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA ÇÖKME 3 YARALI

EV İNŞAATINDA BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA ÇÖKME 3 YARALI

EV İNŞAATINDA BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA ÇÖKME 3 YARALI

EV İNŞAATINDA BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA ÇÖKME 3 YARALI

EV İNŞAATINDA BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA ÇÖKME 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

işçi, Güncel, Haberler

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